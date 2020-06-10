Запрет импорта в госзаказе пока введут только на электронику

Документ окончательно закрепит приоритет российской электроники в госзаказе только к 2023 году, отмечается в материале. Возможно, правительство рассчитывает, что к этому времени появится возможность оценить эффект принятых мер. Кроме того, отмечается, что ограничения на инвестимпорт могут снизить темпы инвестиций.

При этом, как отметили собеседники издания, в ближайшее время не планируется расширения номенклатуры «запретов на импорт».

В материале говорится, что обсуждается не только бюджетная поддержка развития радиоэлектронной промышленности. Например, последняя инициатива Минпромторга предполагает поправки к распоряжению правительства о стимулировании со стороны государства экспорта такой российской продукции. Они включают в себя поддержку со стороны Российского экспортного центра.