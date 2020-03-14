Только каждому третьему россиянину удается регулярно откладывать деньги

Эксперты опросили 1200 человек из разных городов России, в том числе из столицы и Санкт-Петербурга. Согласно результатам, чаще всего респонденты отвечали, что им удается оставить 10-20% от своего оклада. Реже россиянам удавалось сэкономить 50-70% своей зарплаты.

«Каждый третий участник опроса (около 30%) регулярно откладывал деньги в течение последнего года. Еще 34% не копят на постоянной основе, а 28% заявили, что хотели бы копить, но пока не имеют такой возможности. Не совершают никаких накоплений только 7%», — указано в документе.

По статистике, число тех, кто стал копить больше с каждым месяцем (40%) превалирует над теми, кому пришлось уменьшить долю откладываемой суммы (34%). Россияне экономят в основном для того, чтобы поехать на отдых, купить автомобиль, сделать ремонт, а также просто для того, чтобы иметь средства «на черный день». Намного меньше тех, кто хочет вложиться в образование.

В другом исследовании выяснилось, что примерно трети россиян нужно копить целый год для того, чтобы съездить куда-нибудь отдохнуть.