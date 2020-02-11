Только 8% работающих россиян повысили зарплату
Такие результаты исследования получил сервис «Работа.ру», сообщила газета «Известия».
Причиной отсутствия повышения зарплаты, по мнению экспертов, являются недостаточные темпы экономического роста.
Согласно проведенному опросу, на вопрос «повышали ли вам зарплату в этом году» — отрицательно ответили 87% опрошенных, «да» выбрали всего лишь 8%. Оставшиеся 5% участников исследования придерживались варианта «нет, но скоро должны повысить».
При этом, 81% своим доходом не удовлетворены. Аналогичная ситуация просматривается и в собственной оценке финансовых возможностей участников. Хорошим свой достаток считают 2% («могу купить все, что захочу»). 42% считают свой заработок средним («приходится ограничивать себя в крупных покупках»), больше половины — 56% оценивают свой доход, как низкий («могу купить только самое необходимое»).
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