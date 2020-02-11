Только 8% работающих россиян повысили зарплату

В новом году 92% сотрудников российских компаний и организаций не дождались индексации заработной платы. Зато своим доходом остались довольны 19% россиян.

Такие результаты исследования получил сервис «Работа.ру», сообщила газета «Известия».

Причиной отсутствия повышения зарплаты, по мнению экспертов, являются недостаточные темпы экономического роста.

Согласно проведенному опросу, на вопрос «повышали ли вам зарплату в этом году» — отрицательно ответили 87% опрошенных, «да» выбрали всего лишь 8%. Оставшиеся 5% участников исследования придерживались варианта «нет, но скоро должны повысить».

При этом, 81% своим доходом не удовлетворены. Аналогичная ситуация просматривается и в собственной оценке финансовых возможностей участников. Хорошим свой достаток считают 2% («могу купить все, что захочу»). 42% считают свой заработок средним («приходится ограничивать себя в крупных покупках»), больше половины — 56% оценивают свой доход, как низкий («могу купить только самое необходимое»).

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