На фоне пандемии вырос уровень бедности, однако благодаря точечным мерам поддержки населения Россия смогла его сдержать. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова процитировал ТАСС.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать высказывание бизнесмена Олега Дерипаски — ранее он заявил, что реальное число россиян с доходами ниже прожиточного минимума в несколько раз больше, чем указано в данных Росстата.

Дмитрий Песков согласился, что пандемия спровоцировала неблагоприятные последствия для мировой и российской экономики. Он также отметил, что из-за ситуации с коронавирусом количество бедных действительно выросло. При этом он подчеркнул, что борьба с бедностью является одним из главных приоритетов для властей страны.

«Вместе с тем увеличилось все-таки не так серьезно, как могло бы быть. И все-таки сработали эти выверенные точечные методы поддержки граждан в это нелегкое время», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Песков отметил, что считает Дерипаску опытным предпринимателем, который имеет знания в области экономики и создает большое число рабочих мест для жителей страны.

Ранее Росстат сообщил, что, по предварительным данным, доля бедных россиян в 2020 году сократилась до 12,1% — этот показатель на 0,2 пункта меньше, чем в прошлом году. Речь идет о 17,8 миллиона человек — при этом годом ранее их число составляло 18,1 миллиона.