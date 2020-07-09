Тюменцы получили счет за уборку снега летом

Женщина рассказала, что в квитанциях значилась общая сумма около 140 рублей за уборку снега. «Я сначала даже не поверила своим глазам, а потом смотрю — „Механизированная уборка снега“», — поделилась местная жительница. Она уточнила, что не стала ничего выяснять, так как деньги небольшие.

Такие платежки получили и другие жители региона. Некоторые из них написали об этом в социальных сетях. «Ничего удивительного в этом нет. Это одна из форм оплаты уборки снега: общая сумма услуги раскидывается равными платежами на весь год», — пояснили в одной из управляющие компаний.

Ранее в Общественной палате России предложили избавиться от мусоропроводов. Действующие системы предлагают законсервировать с согласия жильцов, а в новых домах просто отказаться от их строительства. Авторы идеи считают, что закрытие мусоропроводов как рассадников инфекции может простимулировать россиян к сортировке отходов.