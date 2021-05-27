Титов заявил о резком росте спроса на самогонные аппараты в России

Россияне стали чаще интересоваться покупкой самогонных аппаратов. В 2020 году количество поисковых запросов выросло на треть по сравнению с предыдущим годом. Об этом заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

В докладе, подготовленном аппаратом Титова для президента РФ, говорится о резком снижение количества магазинов с лицензией на розничную продажу алкоголя в период с 2012 по 2017 годы, сообщило РИА «Новости».

Если в 2012 году их было 305 тысяч, то в 2014 году — уже 215 тысяч. По мнению Титова, такая негативная статистика может быть связана с ужесточением требований к торговым объектам. На сегодняшний день в России насчитывается около 219 тысяч магазинов с алкогольной лицензией.

«Из 160 тысяч сельских населенных пунктов 45% не имеют магазинов с лицензиями. Жители вынуждены потреблять либо самогон, либо нелегальный алкоголь», — отметил омбудсмен.

За этот же период времени из-за нелегального алкоголя российский бюджет потерял 376 миллиардов рублей. Потери производителей за три года составили 135 миллионов декалитров.

Отдельно Титов указал на рост поисковых запросов россиян на покупку самогонных аппаратов. В 2020 году их было 1,6 миллиона. Это на треть больше, чем в 2019 году. Тогда этот показатель составлял 1,2 миллиона.

Также россияне стали чаще интересоваться покупкой алкоголя онлайн. Число запросов на эту тему в поисковиках в минувшем году составило 64 тысячи. Омбудсмен объясняет это тем, что введенная в 2017 году досудебная блокировка сайтов не позволяет снизить объем продаж в интернете.