Титов сообщил Мишустину об опасности нового КоАП для малого бизнеса

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо, в котором сообщает о рисках для развития малого бизнеса в случае принятия нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП).

Свое мнение Титов обосновал выводами экспертизы, проведенной аппаратом бизнес-омбудсмена. Как стало известно ТАСС, он предложил премьеру провести совещание правительства по данному вопросу с привлечением предпринимательского сообщества.

Речь идет проекте КоАП и процессуального КоАП, опубликованного 30 января Минюстом. В случае принятия, документ может вступить в действие с 1 января 2021 года. Титов в письме подчеркнул, что новый закон «несет угрозу инвестиционному климату, развитию малого и среднего бизнеса в РФ».

В послании, которое поступило в распоряжение агентства, омбудсмен перечислил 19 пунктов, которые могут осложнить работу предпринимателей. Особую тревогу вызвало существенное, в десятки раз, увеличение размеров административных штрафов.

Титов также счел высоко рискованным вводимое понятие «грубого административного нарушения». По его мнению, суд может его субъективно толковать. Титов также подчеркнул важность включения представителей бизнеса в состав профильной рабочей группы, и посетовал, что участие предпринимателей в доработке законопроектов не предполагалось.

Ранее президент России Владимир Путин поручил внести изменения в УК и КоАП, которые устанавливают ответственность за нарушения при голосовании по Конституции по аналогии с выборами президента.