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    24 сентября 2020, 14:10

    Тиньков заявил, что Греф подходит на роль премьер-министра

    Полина Петрова

    Российский предприниматель и банкир Олег Тиньков заявил, что председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф подходит на роль премьер-министра, сообщил ireactor.
    Тиньков заявил, что Греф подходит на роль премьер-министра

    Он подчеркнул, что восхищается талантом Грефа и тем, как быстро развивается Сбербанк. Накануне финансовый конгломерат представил презентацию масштабных изменений, к которым готовится в настоящий момент. Увиденное впечатлило Тинькова.

    Он назвал председателя правления Сбербанка своим единственным конкурентом. Тиньков добавил, что «Тинькофф банк» уже имеет некоторые «фишки», которые были анонсированы Сбербанком только в этом году. Бизнесмен предложил своим «соперникам» подумать о покупке Mail.ru Group после падения на рынке из-за пандемии COVID-19.

    Тиньков заключил, что из Грефа мог бы получиться достойный премьер-министр.

    Новости SMI.FM