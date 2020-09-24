Тиньков заявил, что Греф подходит на роль премьер-министра

Он подчеркнул, что восхищается талантом Грефа и тем, как быстро развивается Сбербанк. Накануне финансовый конгломерат представил презентацию масштабных изменений, к которым готовится в настоящий момент. Увиденное впечатлило Тинькова.

Он назвал председателя правления Сбербанка своим единственным конкурентом. Тиньков добавил, что «Тинькофф банк» уже имеет некоторые «фишки», которые были анонсированы Сбербанком только в этом году. Бизнесмен предложил своим «соперникам» подумать о покупке Mail.ru Group после падения на рынке из-за пандемии COVID-19.

Тиньков заключил, что из Грефа мог бы получиться достойный премьер-министр.