Основатель TCS Group Олег Тиньков договорился об урегулировании претензий Минюста США. Об этом говорится в материалах дела, направленных в суд Калифорнии.

О достижении соглашения между Тиньковым и американскими налоговиками сообщил РБК со ссылкой на документы, которые направили на судебное рассмотрение.

В материалах уточняется, что отсрочка заключения мирового соглашения могла бы нанести ущерб интересам правосудия США. Условия этого соглашения пока неизвестны. Их обсудят на заседании суда, которое должно провести в режиме видеоконференции.

Претензии Налоговой службы США к основателю Тинькофф Банка были связаны с тем, что, по версии налоговиков, он подписал налоговую декларацию, которая занизила его доход и состояние в 2013 году.

Этот документ он подал в налоговую, отказавшись от американского паспорта. За три дня до этого TCS Group Holding PLC вышла на IPO на Лондонской фондовой бирже. Стоимость акций Тинькова налоговики оценили в миллиард долларов.

По законодательству США, граждане этой страны должны сообщать о прибытии своих активов. Но, по версии Минюста, предприниматель не сообщил о прибытии своих активов и в отчетности при отказе от гражданства, которая используется для начисления налога на экспатриацию, сумма его доходов не превышала 300 тысяч долларов.