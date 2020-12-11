Тиньков продаст акции TCS Group на $325 млн

«Сегодня я объявил о продаже пакета акций „Тинькофф“ в сумме на 325 миллионов долларов, принадлежащих трасту моей семьи», — заявил он.

Средства уйдут на организацию благотворительного фонда семьи Тиньковых, который займется проблемами рака крови. На развитие института донорства понадобится до 200 миллионов долларов. Также деньги нужны бизнесмену для урегулирования личных юридических проблем.

Расширение числа держателей акций пойдет компании на пользу, уверен Тиньков.

Семья предпринимателя взяла на себя юридическую обязанность не продавать акции «Тинькофф Банка» как минимум в ближайшие шесть месяцев, добавил он. Траст семьи Тиньковых по-прежнему останется крупнейшим акционером TCS Group с долей свыше 35%.

В октябре Тиньков продал свою долю в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру». Ее получили фонды Baring Vostok и Goldman Sachs, напомнил Daily Storm.

В марте Минюст США обвинил Тинькова в сокрытии информации об активах на миллиард долларов и полученной прибыли в 2013 году. В том же месяце бизнесмен признался в диагностированной у него острой форме лейкемии. После он прошел несколько курсов химиотерапии. Тогда же предприниматель отошел от непосредственного управления TCS Group. А в начале апреля он оставил пост главы совета директоров банка, чтобы «сосредоточиться на своем здоровье».