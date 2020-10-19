Тиньков продал долю в маркетплейсе Baring Vostok и Goldman Sachs

По данным ЕГРЮЛ, Tinkoff Digital больше не числится среди акционеров кипрской «Сравни холдинг лимитед». Последней принадлежит «Сравни.ру». Подробностей о сумме сделки и долях акционеров нет.

Tinkoff Digital, акционерами которой являются Тиньков и Goldman Sachs, инвестировала в «Сравни.ру» в 2014 году. Тогда инвестором ресурса также выступил Baring Vostok. РБК со ссылкой на источники написал, что компания Тинькова получила контрольный пакет и опцион на увеличение доли в компании. Собеседники издания предположили, что проект нужен был предпринимателю для продвижения собственного страхового бизнеса.

«Сравни.ру» появился в 2009 году. За ним стоит создатель социальной сети «Одноклассники» Альберт Попков. Сервис помогает подобрать лучшие предложения в банковских, страховых сферах, а также в сферах других финансовых операций.

В конце прошлой недели стало известно, что TCS Group (главная структура Тинькофф банка) и компания «Яндекс» отменили сделку о слиянии. В «Яндексе» заявили, что не смогли договориться об условиях покупки. Тиньков сказал, что рассчитывал на синергию, а не просто на поглощение банка.