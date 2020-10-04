Тиньков назвал главную цель от сделки с «Яндексом»

По его словам, сейчас шансы на завершении сделки находятся где-то посередине, 50 на 50.

«Когда-то в «Тинькофф» мы мечтали выпустить один миллион карточек, а сейчас мы в тройке банков страны по количеству клиентов. Бойтесь своих мечтаний», — написал он и пояснил, что если сделка с «Яндексом» состоится, то компания быстро добьется исполнения своей мечты о 20 миллионах клиентов и миллиарде долларов чистой прибыли.

Если слияния не произойдет, то исполнение мечты наступит чуть позже.

О планируемой покупке «Яндексом» TCS Group стало известно 22 сентября. В случае завершения сделки российский интернет-гигант станет единственным владельцем финансовой группы.

Стороны предварительно договорились о покупке за сумму 5,48 миллиардов долларов. Часть оплаты «Яндекс» проведет своими акциями.

В августе TCS представила новые прогнозы на 2020 год. Комания ожидает чистую прибыль в размере 30−35 миллиардов рублей.