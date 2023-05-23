Деньги 23 мая 2023, 08:19 «Тинькофф» выпустит UnionPay для оплаты в Азии, Африке и Южной Америке «Тинькофф» начнет предлагать карты UnionPay для платежей в Южной Америке, Африке и Азии РИА «Новости»

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Попавший под санкции Великобритании и Евросоюза Тинькофф Банк начнется выпускать карты UnionPay с 23 мая. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

«С 23 мая мы начнем выпуск карт UnionPay для абсолютно всех своих клиентов. Физическая карта будет стоить 1000 рублей, виртуальная — совершенно бесплатно», — отметили в банке.

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Представитель «Тинькофф» отметил, что карта не будет работать в Израиле, Грузии, Великобритании, США и странах Евросоюза. Однако ей можно расплатиться в государствах Южной Америки, Африки, Азии, а также Таиланде, ОАЭ и Турции.

«Карты китайской платежной системы выпустят в качестве дополнительных к уже имеющимся у наших клиентов», — добавили в кредитной организации.

Ранее россиянам рассказали о доступных способах перечисления денег за границу, несмотря на отключение ряда отечественных банков от системы SWIFT в связи с санкционными ограничениями.