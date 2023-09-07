Деньги 07 сентября 2023, 12:52 «Тинькофф» выиграл более 20 споров о заработке на курсах после сбоя Инвестор Бутряков: «Тинькофф» стал чаще выигрывать суды по искам после сбоев РИА «Новости»

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Тинькофф Банк выиграл минимум 20 судебных разбирательств против своих клиентов, которые заработали на разнице обменного курса валют в начале 2022 года из-за сбоя в системе. Об этом рассказал представитель группы инвесторов Дмитрий Бутряков, сообщил РБК.

Бутряков рассказал, что в пользу инвесторов суд вынес 30 решений. Однако в последнее время чаще в спорах начал выигрывать именно банк.

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«У судов появилась возможность глубже разобраться в ситуации и злоупотреблениях клиентов», — пояснили РБК в банке.

В 2022 году клиенты «Тинькофф» сумели выгодно обменять рубли на доллары и евро через промежуточную конвертацию в британский фунт стерлингов. Они покупали валюту по заниженному курсу, хотя при при прямой конвертации через приложение она стоила дороже. Люди купили доллары примерно по 88 рублей, а потом продали по 105 рублей, получив 20% выгоды.

«Тинькофф Банк начал блокировать счета и списывать деньги со счетов этих клиентов из-за обогащения на обмене валют», — написало издание.

Клиентам объяснили, что те «воспользовались уязвимостью в работе алгоритма расчета кросс-курсов валют», а затем много раз переводили средства между валютными счетами для «неправомерного обогащения». Абоненты пошли в суд.

Ранее крупнейшие российские банки перестали принимать валюту через банкоматы. Отказ от приема долларов и евро может быть связан с общим падением спроса населения на эту валюту. При этом ограничение будет неудобным лишь для некоторых категорий граждан и практически не отразится на населении.