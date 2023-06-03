Деньги 03 июня 2023, 17:44 «Тинькофф» введет комиссию за внесение наличной валюты на счета с 5 июня Банк «Тинькофф» введет комиссию 1% за внесение наличной валюты на счет с 5 июня Freepik

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Банк «Тинькофф» с 5 июня 2023 года будет брать комиссию в размере 1% для расчетных карт за пополнение счета наличными в долларах и евро. Об этом сказано в сообщении банка.

«Тинькофф» вводит комиссию для карточных счетов с тарифным планом ТПС 3.0.

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«За пополнение в банкоматах и сервисах Тинькофф, а также через кассово-инкассаторский центр Банка (КИЦ), если валюта внесения соответствует валюте пополняемого счета», — уточнили в банке.

Как полагают эксперты, доллар и евро в международных расчетах Россия можно заменить национальными валютами, криптовалютами, цифровым «золотым рублем». Экономисты объясняли, что из-за рестрикций и отключения российских банков от системы SWIFT европейская и американская валюты стали токсичными для большинства российских компаний.

Кроме того, отношение многих стран к доллару изменилось из-за действий США против России.