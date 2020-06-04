«Тинькофф» совершил крупнейшую в РФ сделку по аренде офисов

Группа «Тинькофф» взяла в долгосрочную аренду строящийся в центре Москвы бизнес-центр AFI Square. Договор подписан с девелоперской компанией AFI Development.

Здание находится у метро «Белорусская на улице Грузинский вал. Его площадь составляет более 90 тысяч квадратных метров. Там расположится штаб-квартира группы. Об этом сообщила пресс-служба «Тинькофф».

В частности, на новое место работы переедут сотрудники «Тинькофф банк», «Тинькофф страхование», «Тинькофф мобайл», «Тинькофф образование», «Тинькофф путешествия», «Тинькофф центр разработки» (кроме региональных отделений) и другие. Всего в AFI Square смогут работать более шести тысяч человек.

Сейчас офисы подразделений разбросаны по всей Москве. В частности, в бизнес-центрах «Диапазон» на Волоколамском шоссе, Mirland Plaza в Савеловском районе и «Водный» на Головинском шоссе. Издание уточнило, что стороны подписали договор на 12 лет.

РИА «Новости» написало, что нынешняя сделка не первая попытка «Тинькофф» найти себе место для новой штаб-квартиры. Так, в 2019 году группа заявила о своем желании заключить сделку с девелопером Wainbridge.

Тогда речь шла об аренде офисных помещений в бизнес-центре «Акватория» на берегу канала имени Москвы. Сам «Тинькофф» называл это потенциальное соглашение крупнейшим на рынке столичной офисной недвижимости за два года.

В последнее время упоминания о группе «Тинькофф» в прессе были связаны с ее основателем Олегом Тиньковым, который борется с лейкемией. В мае сообщилось, что он себя чувствует нормально.