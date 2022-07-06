«Тинькофф» попытался оправдать валютные комиссии благотворительностью

Банк «Тинькофф» решил перевести полученные с комиссий за валютные переводы деньги на благотворительность. Об этом он заявил в своем Tеlеgrаm-канале. Однако клиенты не оценили попытку «почистить карму» — интернет-пользователи раскритиковали банк за непоследовательность.

Геополитические реалии

«Все средства, которые мы получили в счет плат и комиссий по валютным счетам и переводам, мы направим на благотворительные цели, о чем в деталях расскажем осенью», — заявили банк.

С 6 июля до 1 октября «Тинькофф» также приостановил исходящие SWIFT-переводы в валюте. Эта мера коснется в том числе физлиц.

В банке объяснили, что работа SWIFT-переводов на 95% зависит от западной платежной инфраструктуры, но иностранные партнеры не выполнили свою часть договоренностей в комфортные сроки. Ограничения на валютные операции в организации назвали «призывом менять структуру валютных предпочтений с учетом геополитических реалий», а не способом заработка.

Последние 200 долларов

Заявление разозлило клиентов, которые потеряли на комиссиях сотни долларов. Многие лишились зарплаты, которую получали в валюте, и компенсаций за неиспользованные билеты иностранных авиакомпаний. Скрины сообщений привел Telegram-канал «Двач». Свою версию, например, озвучил пользователь Twitter с ником Drovorub.

То есть дополнительный сбор средств — это была не техническая необходимость, вызванная сервисами, а именно воля вашего банка. И теперь у вас просто свободные средства, которыми вы распоряжаетесь как хотите, а не переводите их подрядчикам, поставщикам услуг. Понятненько Drovorub.

Другие открыто обвинили банк в воровстве. Kyberkissa заявил, что, по сути, эти деньги чужие для банка и прикрываться благотворительностью низко. seal_tv предложил вернуть их владельцам. Andrey L. предположил, что для некоторых 200 долларов комиссии могли быть последними и теперь им не на что жить.

Сбои в работе

Первые серьезные жалобы на работу «Тинькофф» появились весной, после того как сменился владелец банка. С 6 июня в два раза выросла комиссия за SWIFT-переводы в долларах и фунтах стерлингов. Стоимость перевода составила 1% от суммы с минимальным показателем 30 и максимальным 200 долларов или евро.

Источник фото: РИА «Новости»

Владельцам кредитных карт ввели автоматическое подключение рассрочки после просмотра Stories в приложении. Клиенты заметили это случайно, так как официального объявления о новой акции нет было.

Кроме того, появились сбои в технической работе сервисов. Два бота «Тинькофф» пообщались между собой и заблокировали карту клиенту.