«Тинькофф» подал иск к МТС на 1,1 млрд рублей

Тинькофф Банк подал иск к ПАО «Мобильные телесистемы» на сумму свыше 1,1 миллиарда рублей. Причины обращения в суд пока неизвестны.

О том, что «Тинькофф» подал иск стало известно из данных в картотеке Арбитражного суда Москвы. В качестве третьей стороны указана Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Заявление зарегистрировали 29 марта, его пока не приняли к производству. Уточняется, что сумма иска составляет 1,117 миллиарда рублей. Подробности по делу в картотеке не раскрывают.

В начале марта стало известно, что у МТС сменился президент. Алексей Корня, который возглавлял компанию с 2018 года, покинул свой пост — его место занял первый вице-президент компании Вячеслав Николаев.

МТС оказывает услуги сотовой и проводной телефонной связи, мобильного и фиксированного, широкополосного, доступа в Интернет.