Тинькофф банк запустил оплату с помощью смартфона

Сервис оплаты с помощью смартфона Tinkoff Pay запустили в России. Его возможности будут внедрять постепенно в течение ближайших двух лет, рассказал РБК вице-президент Тинькофф банка и руководитель «Тинькофф Кассы» Сергей Хромов.

Сейчас с помощью Tinkoff Pay можно оплачивать покупки со смартфона и компьютера в 30 тысячах интернет-магазинов, у которых есть эквайринг в «Тинькофф Кассах». В будущем появится возможность использовать карты не только Тинькофф банка, но и других. Кроме того, россияне смогут оплачивать смартфонами на Android покупки офлайн и с помощью биометрии картами любых платежных систем.

Функционал Tinkoff Pay похож на возможности Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay, но не заменит их полностью. Партнер технологической практики КПМГ Оксана Борисова отметила, что ни одно из существующих сегодня на рынке предложений не является полноценным аналогом ушедших сервисов бесконтактной оплаты.

«Приложение „СБПэй“ только для оплаты по QR-коду или кнопке на сайте с картами определенных банков. SberPay работает на Android только с картами „Мир“, выпущенными в „Сбере“. MirPay работает на Android только с картами „Мир“», — сказала она.