Деньги 19 мая 2023, 09:50 Тинькофф Банк, Росбанк и еще три кредитных учреждения попали под санкции Великобритании Правительство Великобритании ввело санкции против пяти российских банков РИА «Новости»

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Великобритания в преддверии встречи G7 в Японии ввела новый пакет санкций против России. В него включили пять банков, в том числе Росбанк и Тинькофф Банк. Полный список опубликовали на сайте британского правительства.

«Пять финансовых учреждений также попали под санкции в рамках сегодняшнего пакета санкций, что еще больше изолирует Россию от мировой финансовой системы и подорвет военный потенциал [президента России Владимира] Путина», — объявила пресс-служба кабмина.

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В санкционный список вошли связанный с российским правительством «Дом.рф», поддерживающий промышленный экспорт России Металлургический инвестиционный банк, проданный переехавшим за границу бизнесменом Олегом Тиньковым Тинькофф Банк, а также Росбанк и Всероссийский банк развития регионов.

В список ограничений также попали АФК «Система», Брянский машиностроительный завод, компания «Северсталь», Мотовилихинские заводы и другие компании. В общей сложности рестрикциям подвергли 86 юридических и физических лиц.