Деньги 13 апреля 2023, 20:07 Тестирование реальных операций с цифровым рублем начнется в мае Депутат Госдумы Аксаков анонсировал тестирование реальных операций с цифровым рублем в мае freepik

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Тестирование реальных операций с цифровым рублем может начаться уже в мае. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он пояснил, что в скором времени депутаты могут согласовать правки по законопроектам о цифровом рубле. И уже после их принятия — скорее всего, в апреле — тестирование реальных операций запустят в мае.

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Тестирование реальных платежей с цифровым рублем должно было начаться 1 апреля. Но пакет законопроектов пока прошел только первое чтение в нижней палате парламента.

В Центробанке уточняли, что тесты начнутся только после принятия соответствующей нормативной базы. Пилот затронет ограниченное количество операций и с определенным числом клиентов. Участвовать в тестировании будут 13 банков, подтвердивших свою техническую готовность.

В четверг, 13 апреля, Минцифры России подготовило проект указа об использовании электронного паспорта, сообщило Nation News. Документ подготовили по поручению президента страны Владимира Путина.