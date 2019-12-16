Территория опережающего развития будет создана в Иркутской области

«Еще один документ, который я подписал, касается создания территории опережающего развития в Тулуне Иркутской области», — заявил Медведев.

Премьер-министр напомнил, что место стало известным после наводнения. Летом Тулуну оказывали помощь по ликвидации последствий стихийного бедствия, сказал премьер.

«Но территория должна получить и собственные механизмы для саморазвития, чтобы разнообразить местную экономику, привлечь дополнительные инвестиции в регион и чтобы сам был меньше зависим от градообразующего предприятия», — подчеркнул Медведев.

Вице-премьер России Виталий Мутко заметил, что Тулун — моногород со сложным социально-экономическим положением. Именно в связи с этим и было принято решение о создании здесь ТОР.

«Планируется привлечь не менее шести резидентов на данную территорию, приблизительно будет инвестировано 1,3 миллиарда рублей уже в ближайшие два с половиной года, создано 550 рабочих мест. Будет построен завод стеклокомпозитов, линия древесно-полимерного композита, создано производство по переработке дикоросов, модернизирован кондитерский цех. Помимо этого мы договорились с нашими градообразующими предприятиями, такими как „РЖД“, — они также там сохраняют свое производство и наращивают его», — сказал вице-премьер.

По словам Мутко, к ситуации в Тулуне подключился крупный бизнес: Роснефть там строит школу, Газпром — многофункциональный спортивный комплекс, Транснефть — 10 ФАПов.