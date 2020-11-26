Термальный курорт в Кургане выставили на продажу

Стоимость — 37 миллионов рублей. Владелец выставил свой бизнес на продажу, потому что переезжает в другой регион.

«Предлагается к продаже действующий курорт — загородный комплекс „Баден-Баден термы Курган“», — говорится в объявлении.

Средняя годовая прибыль — как минимум 10 миллионов рублей.

Владелец курорта предлагает купить административный и банный комплексы, бассейн с минерализованной водой и здание у бассейна. В стоимость также включены: земельные участки, газовая котельная, гараж, металлическая конструкция для установки летних водных горок и сами горки соответственно. Предприниматель готов передать новому собственнику и все нематериальные активы, в том числе сайт и аккаунты в соцсетях.

Ранее на Avito появились объявления о платных фотосессиях с PlayStation 5. Интернет-пользователям предлагают сделать снимки с самой консолью или с пустой коробкой от нее.