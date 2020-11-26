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    26 ноября 2020, 12:07

    Термальный курорт в Кургане выставили на продажу

    Алена Макаренко

    Крупнейшую базу термального источника «Баден-Баден» в Кургане выставили на продажу на Avito. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
    Термальный курорт в Кургане выставили на продажу

    Стоимость — 37 миллионов рублей. Владелец выставил свой бизнес на продажу, потому что переезжает в другой регион.

    «Предлагается к продаже действующий курорт — загородный комплекс „Баден-Баден термы Курган“», — говорится в объявлении.

    Средняя годовая прибыль — как минимум 10 миллионов рублей.

    Владелец курорта предлагает купить административный и банный комплексы, бассейн с минерализованной водой и здание у бассейна. В стоимость также включены: земельные участки, газовая котельная, гараж, металлическая конструкция для установки летних водных горок и сами горки соответственно. Предприниматель готов передать новому собственнику и все нематериальные активы, в том числе сайт и аккаунты в соцсетях.

    Ранее на Avito появились объявления о платных фотосессиях с PlayStation 5. Интернет-пользователям предлагают сделать снимки с самой консолью или с пустой коробкой от нее.