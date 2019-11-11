Темпы выдачи кредитов в России сохранились, несмотря на регулирование ЦБ

С 1 октября банки по требованию ЦБ обязаны учитывать общую долговую нагрузку заемщиков. Если сумма ежемесячных платежей по всем займам превышает 50% месячного дохода, банк обязан увеличить собственные резервы по таким необеспеченным кредитам.

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Высокие темпы роста рынка кредитования (на сентябрь они составляли 24%) несут риски финансовой стабильности, указывал ЦБ. В Минэкономразвития заявляли о формировании кредитного пузыря, который может привести к рецессии экономики.

По прогнозам ЦБ, в 2020 году темпы роста потребительского кредитования должны снизиться до 10%, в том числе за счет обязательной оценки долговой нагрузки заемщиков, сообщал РБК.

По словам представителя бюро «Эквифакс», в октябре общий объем потребительских займов сохранился на уровне сентября — 285–290 миллиардов рублей. Банки, как и в сентябре, одобряли меньше половины ссуд — 45–46%.