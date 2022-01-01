Телу и делу: в РФ вводится налоговый вычет за занятия спортом

Социальный налоговый вычет за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги смогут получать россияне с января 2022 года. Для его получения необходимо, что предоставляющие подобные услуги организации входили в специальный перечень. Об этом рассказали «Известиям» в Минспорте.

В настоящее время в данный перечень входит 3 836 организаций. Ряд организаций в список включен не был, а другие представители рынка спортивных услуг решили повременить и оценить эфективность его использования.

«Данный перечень направлен в Федеральную налоговую службу», — сообщили в Минспорта России.

Для включения в соответствующий список физкультура и спорт должны быть основным видом деятельности организации, в штате должны состоять сотрудники с профильным образованием не ниже среднего и организация не должна быть включена в реестр недобросовестных поставщиков товаров и услуг.

В свою очередь, в Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали, что вычет НДФЛ за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги налогоплательщики смогут запросит с 2022 года через работодателя по фактическим расхода, а с 2023 года — самостоятельно через Госуслуги или в территориальном управлении ФНС.

«Гражданину необходимо быть плательщиком НДФЛ и иметь документы, подтверждающие фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг (копии договоров, кассовые чеки)», — объяснили в ведомстве.

При этом получить вычет можно не только за себя, но и за детей. Максимальная сумма, с которой можно будет получить налоговый вычет, составит 120 тысяч рублей. Гражданин имеет право получить вычет в размере 13%, при этом сумма не должна превышать 15,6 тысячи рублей.

По мнению экспертов, налоговый вычет позволит существенно стимулировать интерес к занятиям физкультурой и спортом и даст фитнес-центрам, спортклубам и секциям увеличить число посетителей, что поможет экономическому росту всего спортивного сектора страны.

В Госдуме положительно отреагировали на сообщение о том, что с 1 января россияне смогут получить налоговый вычет за занятия спортом. По словам олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Светланы Журовой, граждан нашей страны каким-то образом необходимо мотивировать вести здоровый образ жизни.