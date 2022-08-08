Телеканал CBS News объяснил причины роста рубля

Телеканал CBS News проанализировал резкий рост рубля. За последние месяцы он максимально укрепился относительно предыдущих семи лет.

Эксперты отметили, что в обычной ситуаций санкции и отток инвесторов в стране приводят к падению национальной валюты.

Россия смогла этого избежать, так как ввела жесткие меры, которые ограничивают вывод денег за границу. Повлиял и рост цен на нефть и газ, за которые иностранных покупателей обязали платить в рублях.

«Сейчас цены на сырьевые товары зашкаливают, и, несмотря на падение объемов российского экспорта из-за эмбарго и санкций, рост цен на сырье более чем компенсирует это падение», — пояснила ведущий экономист по развивающимся рынкам в Оксфорде Татьяна Орлова.

Также Центробанк поддерживает курс рубля строгим контролем за движением капитала, что затрудняет его конвертацию в другие валюты. Это включает запрет для иностранных держателей российских акций и облигаций на вывод дивидендом за пределы страны.