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    08 августа 2022, 16:58

    Телеканал CBS News объяснил причины роста рубля

    CBS: рубль укрепился из-за жестких ограничений Центробанка и подорожания топлива

    Александр Иванов

    Телеканал CBS News проанализировал резкий рост рубля. За последние месяцы он максимально укрепился относительно предыдущих семи лет.

    Телеканал CBS News объяснил причины роста рубля

    Эксперты отметили, что в обычной ситуаций санкции и отток инвесторов в стране приводят к падению национальной валюты.

    Россия смогла этого избежать, так как ввела жесткие меры, которые ограничивают вывод денег за границу. Повлиял и рост цен на нефть и газ, за которые иностранных покупателей обязали платить в рублях.

    «Сейчас цены на сырьевые товары зашкаливают, и, несмотря на падение объемов российского экспорта из-за эмбарго и санкций, рост цен на сырье более чем компенсирует это падение», — пояснила ведущий экономист по развивающимся рынкам в Оксфорде Татьяна Орлова.

    Также Центробанк поддерживает курс рубля строгим контролем за движением капитала, что затрудняет его конвертацию в другие валюты. Это включает запрет для иностранных держателей российских акций и облигаций на вывод дивидендом за пределы страны.