Telegram подключил платежи во всех группах и каналах

Пользователи мессенджера Telegram могут расплачиваться банковскими картами в чатах и каналах. Для этого можно задействовать одну из восьми платежных систем. Среди них присутствуют «Яндекс.Деньги» и Сбербанк. Об этом сообщила администрация мессенджера.

Сам Telegram платежи обрабатывать не будет. Всю информацию получат провайдеры, которые могут хранить данные платежных карт. Сам мессенджер не взимает комиссию и не хранит информацию о платеже. Он только передает все реквизиты в платежную систему.

«На данный момент мы поддерживаем платежи из более чем 200 стран», — говорится в сообщении.

Платежные боты действовали в Telegram уже несколько лет. Но новая система сделана для удобства пользователей. Для оплаты товара или услуги в мессенджере можно использовать любое приложение, включая десктопную версию Telegram.

Подключить свой магазин к платформе платежей можно без согласования с Telegram.

Кроме новой системы платежей администрация сообщила о введении новой функции отложенных голосовых чатов. Администраторы групп и каналов могут запланировать дату и время эфира, а пользователи увидят таймер, который будет отсчитывать время до его начала.