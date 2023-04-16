Деньги 16 апреля 2023, 04:01 Телефонные мошенники придумали новый способ обмана «Известия»: аферисты стали обманывать россиян с помощью поддельных документов Freepik

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Телефонные мошенники в России стали высылать потенциальным жертвам фальшивые документы в качестве доказательства своей вымышленной должности. Полиция уже зафиксировала случай, когда аферисты представили поддельное удостоверение сотрудника Центробанка, сообщили «Известия».

Ведущий юрист Европейской юридической службы Олег Черкасов объяснил, что отправка поддельных документов является психологическим приемом, который используют телефонные мошенники. Когда человек говорит с незнакомцем по телефону, без обезличивания ему труднее довериться. Но, направляя поддельное удостоверение, мошенник как бы показывает потенциальной жертве, что ему нечего скрывать, пояснил он.

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По словам Черкасова, обычный человек не может оценить правильность документов с точки зрения содержания и формы. Однако, если у него нет явных ляпов, он вполне может создать у потенциальной жертвы ложное впечатление о его легитимности.

Адвокат Московской коллегии адвокатской конторы «Бородин и Партнеры» Владислав Шурховецкий советует запомнить, что настоящие сотрудники банков или правоохранительных органов не будут интересоваться данными банковской карты по телефону или просить перевести личные средства.

Поэтому, если человек понял, что попался на уловки мошенников, сразу необходимо обратиться в банк и попросить об отмене трансакции, а также опротестовать платеж.

Ранее ЦБ предупредил, что некоторые банки подключили снятие денег по QR-коду, после этого новой технологией воспользовались мошенники.