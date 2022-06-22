Tele2 отказалась от значительного повышения стоимости тарифов после реакции Минцифры

Оператор сотовой связи Tele2 принял решение отказаться от значительного повышения стоимости тарифов. Об этом в Telegram-канале сообщило Министерство цифрового развития.

Компания уведомила ведомство, что не повысит стоимость безлимитных тарифов более чем на 50 рублей в соответствии с действующими правилами.

Tele2 объяснила намерение поднять цены желанием предложить клиентам переход на пакетный тариф, соответствующий их потреблению трафика и минут разговора.

Абоненты Tele2 21 июня получили уведомление об увеличении стоимости безлимитных тарифов, цены на услуги оператора связи выросли более чем в 1,5 раза.

В частности, раньше тариф «Безлимит» стоил 450 рублей, то теперь за него нужно платить 750 рублей. Пользователи пожаловалась на рост стоимости в соцсетях.