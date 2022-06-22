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    22 июня 2022, 17:13

    Tele2 отказалась от значительного повышения стоимости тарифов после реакции Минцифры

    Минцифры: Tele2 отказалась от значительного повышения стоимости тарифов

    Максим Зинкин

    Оператор сотовой связи Tele2 принял решение отказаться от значительного повышения стоимости тарифов. Об этом в Telegram-канале сообщило Министерство цифрового развития.

    Tele2 отказалась от значительного повышения стоимости тарифов после реакции Минцифры

    Компания уведомила ведомство, что не повысит стоимость безлимитных тарифов более чем на 50 рублей в соответствии с действующими правилами.

    Tele2 объяснила намерение поднять цены желанием предложить клиентам переход на пакетный тариф, соответствующий их потреблению трафика и минут разговора.

    Абоненты Tele2 21 июня получили уведомление об увеличении стоимости безлимитных тарифов, цены на услуги оператора связи выросли более чем в 1,5 раза.

    В частности, раньше тариф «Безлимит» стоил 450 рублей, то теперь за него нужно платить 750 рублей. Пользователи пожаловалась на рост стоимости в соцсетях.