На каникулах выросли траты россиян на технику и медуслуги

Продажи электроники и медицинских услуг (тестирование на COVID-19) во время новогодних каникул в России в денежном выражении выросли на 27% и 22% соответственно. На 3% увеличился объем продаж в продуктовых супермаркетах, при этом число покупок уменьшилось на 13%.

Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с 1 по 10 января в денежном выражении продажи одежды и обуви увеличились на 4%, но число покупок снизилось на 9%.

Траты на медицину выросли за счет массовой интереса к сдаче тестов-анализов на коронавирус. Драйвером роста продаж электроники в денежном выражении стала высокая доля импортной бытовой техники в покупках россиян.

Реализация в ресторанах в денежном выражении сократилась на 31%, число приобретений — на 33%. В кафе и столовых продажи снизились на 21%, число приобретений — на 25%.

На новогодних праздниках россияне потратили в среднем 20 тысяч рублей. Это на четверть меньше, чем в прошлом году, и на 20% больше, чем в будние дни.