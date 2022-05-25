Экономист Остапкович объяснил, почему в России не может быть технического дефолта

Внешний долг России «неприлично низкий», поэтому речи о техническом дефолте быть не может. Об этом NEWS.ru рассказал директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Долг России очень низкий, и у властей есть много способов погасить его, считает экономист. Также у России есть большой золотовалютный резерв, который может полностью покрыть тело долга.

«Вот в 1998 году, когда у нас был дефолт, тогда реально не было денег платить по долгам, сейчас же ситуация диаметрально другая, не говоря уж о том, что наши обязательства по бондам, это сущие копейки. Хочу отдельно отметить, что отзыв лицензии США, мешает нам оплачивать долг только в долларах, о евро речи не идет, как и множестве других валют», — сказал Остапкович.