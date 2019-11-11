  • Тарифы на сотовую связь в 2020 году вырастут минимум на 10%

    11 ноября 2019, 03:23

    Кирилл Фролов

    В 2020 году тарифы на сотовую связь вырастут минимум на 10%, заявили аналитики, опрошенные газетой «Известия». Это связывают с потерей операторами доходов из-за отмены внутреннего роуминга, с исполнением «закона Яровой», ростом курса доллара и другими причинами.
    Тарифы на сотовую связь в 2020 году вырастут минимум на 10%

    По оценке Telecom Daily, повышение тарифов будет в пределах на 10–12%. Агентство Content Review считает, что рост составит 15–25%.

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    При этом проведенный в сентябре опрос абонентов показал, что уже сейчас большинство пользователей отмечают увеличение расходов на сотовую связь. За первые три квартала траты выросли на 10% и более, заявили 74% респондентов. Пятая часть опрошенных не заметили разницы.

    Эксперты объясняют это среди прочего ростом архивных тарифов на 30–40%. Кроме того, абоненты стали активнее пользоваться мобильным интернетом, выбирая более дорогие тарифы.