Тарифы на сотовую связь в 2020 году вырастут минимум на 10%

По оценке Telecom Daily, повышение тарифов будет в пределах на 10–12%. Агентство Content Review считает, что рост составит 15–25%.

СМИ: «Мегафон» пытается продать вышки сотовой связи Подробнее

При этом проведенный в сентябре опрос абонентов показал, что уже сейчас большинство пользователей отмечают увеличение расходов на сотовую связь. За первые три квартала траты выросли на 10% и более, заявили 74% респондентов. Пятая часть опрошенных не заметили разницы.

Эксперты объясняют это среди прочего ростом архивных тарифов на 30–40%. Кроме того, абоненты стали активнее пользоваться мобильным интернетом, выбирая более дорогие тарифы.