Тарифы на сотовую связь в 2020 году вырастут минимум на 10%
В 2020 году тарифы на сотовую связь вырастут минимум на 10%, заявили аналитики, опрошенные газетой «Известия». Это связывают с потерей операторами доходов из-за отмены внутреннего роуминга, с исполнением «закона Яровой», ростом курса доллара и другими причинами.
По оценке Telecom Daily, повышение тарифов будет в пределах на 10–12%. Агентство Content Review считает, что рост составит 15–25%.
СМИ: «Мегафон» пытается продать вышки сотовой связиПодробнее
При этом проведенный в сентябре опрос абонентов показал, что уже сейчас большинство пользователей отмечают увеличение расходов на сотовую связь. За первые три квартала траты выросли на 10% и более, заявили 74% респондентов. Пятая часть опрошенных не заметили разницы.
Эксперты объясняют это среди прочего ростом архивных тарифов на 30–40%. Кроме того, абоненты стали активнее пользоваться мобильным интернетом, выбирая более дорогие тарифы.