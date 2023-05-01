Деньги 01 мая 2023, 19:18 Тариф на передачу электроэнергии в России вырос на 6,3% Правительство РФ повысило тариф на передачу электроэнергии на 6,3% до конца года РИА «Новости»

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о повышении тарифов на передачу электроэнергии на 6,3%. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить с 1 мая тарифы на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети <…> с учетом увеличения на 6,3% относительно тарифов, действующих по состоянию на 30 апреля 2023 года», — говорится в документе.

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Повышенные тарифы будут до 31 декабря этого года.

Как объяснили РИА «Новости» в Федеральной антимонопольной службе, жителей это повышение не касается.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, который внесли в Госдуму осенью 2022 года, тарифы для населения вырастут с 1 июля следующего года на 6%, а с 1 июля 2025 года — еще на 5%. Как говорилось в документе, это необходимо, чтобы компенсировать сетевым компаниям инфляционный рост издержек 2022 года.