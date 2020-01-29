Таганрогский автомобильный завод продали за 82 миллиона рублей
Главный сборочный комплекс «ТагАЗа», а также участок площадью 18 гектаров продали за 82 миллиона рублей на торгах. Об этом сообщил сайт телекомпании «Дон-ТР».
Завод и территорию купило предприятие, занимающееся оптовой торговлей ломом и отходами.
Как отметила газета «Известия», первоначально имущество завода оценили почти в 500 миллионов рублей.
Напомним, Таганрогский автомобильный завод основали в 1998 году. Он занимался выпуском машин брендов Tagaz, Hyundai, Vortex, BYD. В 2014 году его признали банкротом.