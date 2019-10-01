Сырный кластер в Дмитрове принесет бюджету Подмосковья более 900 млн рублей

Реализация проектов трех резидентов сырного кластера в Дмитровском округе принесет более 1,2 миллиарда рублей в бюджет Российской Федерации, из них 900 миллионов рублей попадут в подмосковный бюджет. Об этом сообщил глава Минмособлимущества региона Владислав Коган.

Министр имущественных отношений Московской области рассказал, что передача земли сельскохозяйственного назначения сыроварам агропарка «Сырная долина» в Дмитровском городском округе находится в стадии завершения.

«Пять гектаров областной земли после заключения договоров аренды передадут трем резидентам сырного кластера на 5-10 лет для реализации инвестпроектов по глубокой переработке молока. ООО „Сыровар“ передадут три гектара земли, а ООО „Куршавальская сыроварня“ и ООО „ЭкоФарминг“ — по гектару. Благодаря реализации проектов, в Дмитровском округе появится широкий ассортимент сыра и 169 рабочих мест», — сделал акцент Владислав Коган.

Планируется, что «Куршавальская сыроварня» будет производить от 3 до 7 тонн полутвердых и твердых сыров в сутки, а «Сыровар», которому предоставлено три земельных участка в Синьковском сельском округе, — 15 тонн сыра ежесуточно. Запуск производства обе сыродельни наметили на 2021 год. Они надеются довести объем выпускаемого продукта до 5,4 тысячи тонн сыра в год.

Согласно плану, «Экофарминг» будет выпускать 1,5 тысячи тонны молочных продуктов, таких как творог, молоко, йогурт, сметана, и 500 тонн козьего сыра в год. Они откроют свое производство в середине 2020-го.

Власти Подмосковья активно поддерживает агропромышленные и сельскохозяйственные проекты на территории области. Отечественных сыроваров в Москоской области поддерживают уже несколько лет — регион передает землю для реализации бизнеса и выделяет гранты на приобретение оборудования, ремонт и реконструкцию сыроварен.