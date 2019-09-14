«Сырьевой шок» возможен. Греф допустил падение цен на энергоресурсы
Падение мировых цен на энергоресурсы может привести к тому, что наступит «сырьевой шок». Такое заявление сделал глава Сбербанка Герман Греф. Об этом сообщил RT.
Баррель нефти Brent стал дороже $63Подробнее
«У нас огромные вызовы… Сырьевой шок у нас, на мой взгляд, впереди. Сырьевой шок под названием „снижение потребления нефти в мире и фактически бесконтрольное увеличение предложения нефти в мире“», — произнес Греф.
Глава Сбербанка отметил, что цены на нефть могут значительно упасть. Возможно, они будут ниже отметки 40 долларов за баррель. Греф призвал готовиться к новым кризисам.
«Если мы ко вчерашнему кризису будем готовиться, мы упустим завтрашний. У нас огромные вызовы впереди», — процитировало Германа Грефа РИА «Новости».
Глава самого крупного банка страны отметил, что Россия к новым рискам пока не готова. Сначала нужно решить проблему деверсификации экономики.