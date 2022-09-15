Свыше 3,5 миллиарда рублей дополнительно направят на социальные контракты в России | 360°

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Свыше 3,5 миллиарда рублей дополнительно направят на социальные контракты в России

Премьер-министр Мишустин: на соцконтракты дополнительно направят более 3,5 млрд рублей

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Российские регионы получат дополнительные средства на расходы по социальным контрактам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, более 3,5 миллиарда рублей направят 64 субъектам страны.

Мишустин отметил, что одним из главных вопросов заседания правительства стал вопрос о помощи семьям, попавшим в непростую финансовую ситуацию. Для решения этой проблемы одним из зарекомендовавших себя механизмов стал социальный контракт, написал ТАСС.

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Премьер обратил внимание, что летом 2022 года максимальный размер единовременных выплат, которые можно получить по соцконтракту, увеличили до 350 тысяч рублей. Он предоставляется на открытие собственного дела, до 200 тысяч рублей — на личное подсобное хозяйство, пояснил глава правительства.

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«В связи с этим дополнительно выделим более 3,5 миллиарда рублей 64 регионам страны, чтобы они могли в полной мере выполнить обязательства перед гражданами», — объявил он.

Мишустин обратил внимание, что для многих россиян социальный контракт — это хорошая возможность с опорой на государство начать зарабатывать и улучшить свое материальное положение.

Правительство РФ

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