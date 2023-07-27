Деньги 27 июля 2023, 09:44 Свыше 100 человек приняли участие в форуме по эффективной промышленности в Истре Телеканал «360»

Читать 360tv в

Форум "Эффективная промышленность Московской области" стартовал в кампусе СберУниверситета в Истре. Участие в нем приняли более 100 владельцев и руководителей среднего и крупного бизнеса.

В кампусе СберУниверситета в Истре стартовал форум "Эффективная промышленность Московской области". Данный форум — площадка для обмена опытом и тиражирования лучших практик повышения производительности труда, которая объединяет представителей предприятий, а также региональных органов исполнительной власти, ведущих экспертов бизнес-сообщества, топ-менеджеров, предпринимателей и общественных объединений.

Телеканал «360»

«Есть национальный проект «Производительность труда» - это внедрение на предприятия бережливого производства то, что позволяет тебе либо затраты сократить, либо выручку увеличить. Вот собственно говоря для того, чтобы рассказать, как это работает и привлечь наш бизнес, чтобы они входили в этот национальный проект мы собрались здесь», - зампредседателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

канал 360

В национальном проекте «Производительность труда» принимают участие 200 предприятий Подмосковья, а это больше 40 тысяч человек.

В деловую программу форума вошли более 10 лекций по самым разным темам, а также панельная дискуссия о мерах поддержки участников нацпроекта. Участники узнали, как организовать максимально эффективное производство, поделились новыми инструментами управления и узнали, как без инвестиционных вложений увеличить эффективность своего бизнеса, вовлечь в процесс каждого сотрудника и продуктивно решать проблемы.

Телеканал «360»

Ранее, губернатор Московской области Андрей Воробьев, подчеркнул, что поддержка малого и среднего бизнеса, который составляет около 25% ВРП в Подмосковье, — это стратегическая задача.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».