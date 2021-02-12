Россиянам объяснили, как бесплатно проверить свой кредитный рейтинг

Банки оценивают платежеспособность потенциального заемщика по кредитному рейтингу. Проверить его можно несколькими способами, в том числе и совершенно бесплатно.

Заместитель директора департамента анализа розничных рисков банка «Открытие» Виталий Украинский рассказал в беседе с агентством «Прайм», в каких именно случаях за информацию платить не придется.

Самым доступным способом аналитик назвал запрос через портал «Госуслуги». Услуга называется «Доступ физических лиц к списку организаций, в которых хранится кредитная история».

Дважды в год в электронном виде можно запросить бесплатные сведения о рейтинге в бюро кредитных историй, один раз информацию должны без какой-либо оплаты предоставить в бумажном варианте. Выдают данные и в банках, однако за них придется платить.

Украинский напомнил, что кредитный рейтинг рассчитывают в баллах. Благодаря ему банк оценит платежеспособность заемщика, а он сам поймет, какую оценку этому показателю дают в бюро.

Россияне уже успели поставить рекорд по микрозаймам и долгам в МФО. Причина кроется в пострадавшей от коронавируса экономике и низкой финансовой грамотности заемщиков.