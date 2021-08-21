Свободную налоговую зону запланировали создать на Курилах

Российское правительство планирует создать на Курильских островах свободную налоговую зону. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Трутнев.

«Это практически офшор. То есть налогов на Курилах почти не останется», — рассказал он в беседе с РБК.

Помимо этого, по его словам, на Курильских островах будут не просто сняты ставки налогов. У людей и предприятий, которые будут вести там инвестиционную, коммерческую деятельность, не возникнет самого обязательства платежей налогов, отметил вице-премьер.

Также Трутнев отметил, что в перспективе планируется как минимум 10 лет не проводить на Курилах никаких проверок.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 1 сентября разработать предложения по созданию особого налогового режима на Курильских островах. Такой режим предполагает, что организации, работающие на островах, будут освобождены от уплаты налога на прибыль, на добавленную стоимость, на имущество, а также от земельного и транспортного налогов.

Обсуждается и введение процедуры свободной таможенной зоны и пониженных ставок обязательных платежей по страховым взносам в размере 7,6%.