Свинина и курятина подорожали в России

Кроме того, на 0,3% стали дороже мясные консервы для детского питания и соль. Яйца и пшеничная мука выросли в цене на 0,2%.

Цены на баранину и пшено, наоборот, снизились на 0,3%, сухие молочные смеси подешевели на 0,2%.

Фрукты и овощи в течение недели как дорожали, так и дешевели. Цена на морковь увеличилась на 2,7%, яблоки подорожали на 2,4%. В то же время огурцы подешевели на 5,6% дешевле, помидоры — на 3,2%, репчатый лук — на 5,2%, картофель — на 0,8%, белокочанная капуста — на 0,5%.

Среди медикаментов стали дороже: поливитамины — на 0,2%, венозный препарат «Троксерутин» — на 0,3%, применяемый при кишечных расстройствах «Линекс» — на 0,2%. Подешевели: анальгин — на 0,9%, «Бромгексин» — на 0,4%, препарат от гастрита и изжоги «Алмагель» — на 0,2%.

Цены на туалетную бумагу снизились на 0,3%. Мыло, стиральный порошок и зубная паста подорожали на 0,1%.