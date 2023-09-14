Деньги 14 сентября 2023, 16:34 SuperJob: нижегородцам для счастья нужно 205 тысяч рублей в месяц

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Чтобы ощущать себя счастливыми, большинству нижегорожцам достаточно зарплаты в 205 тысяч рублей. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Причем с марта текущего года эта сумма выросла на пять тысяч, а с октября 2022 — на 20 тысяч рублей. При этом по финансовым запросам Нижний Новгород занимает лишь 13 строчку. Лидируют в рейтинге Москва, Владивосток и Петербург.

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