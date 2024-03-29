Деньги 29 марта 2024, 12:21 SuperJob: московскому студенту для счастья нужно 177 тысяч рублей в месяц

Читать 360tv в

Московские студенты рассказали, что для счастья им в среднем нужно 177 тысяч рублей в месяц, а петербургским — 163 тысячи рублей. Об этом сообщил RT со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.

Отмечается, что молодым людям нужно больше денег, чем девушкам. Студенткам в Москве хватило бы и 146 тысяч рублей, а парням — 211 тысяч. В Петербурге тоже разница в пользу представителей сильного пола. Там 168 тысяч в месяц сделают счастливыми молодых людей и 145 тысяч — девушек.

Реклама

В опросе приняли участие около тысячи учащихся.

Авторы: