Деньги 26 июня 2023, 16:02 SuperJob: более 40% россиян предпочитают хранить сбережения в рублях

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Около 43% россиян предпочитают хранить денежные накопления в рублях. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob.

Почти 15% соотечественников считают, что безопаснее всего хранить сбережения в американской валюте, за накопления в долларах чаще выступают мужчины.

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Отмечается, что количество доверяющих рублю россиян выросло в связи с ростом курса американской и европейской валют.