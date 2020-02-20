Сумма взысканий алиментов увеличилась на 2 миллиарда рублей за прошлый год

В 2018 году сумма взысканий алиментов составляла 15,2 миллиарда рублей.

«В 2019 году в ФССП России находилось около 1,6 млн производств о взыскании алиментов, что почти на 12,6 тыс. больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Поступило на исполнение за прошлый год 709,5 тыс. исполнительных документов этой категории», — приводит слова пресс-службы ведомства «Газета.ru».

За прошлый год собрать 9,7 миллиарда рублей получилось за счет ограничений на выезд из страны, и 3,6 миллиарда рублей с помощью ограничений на управление транспортом.