Общая сумма выданных потребительских кредитов снижалась четыре месяца подряд. В октябре банки заняли денег под процент на сумму примерно в 322,3 миллиардов рублей, что почти на 6% меньше, чем в сентябре, и на 14% меньше, чем в июле. Об этом стало известно из аналитики кредитных историй «Эквифакс», которая досталась ТАСС.

Уже третий месяц снижается и сама средняя сумма потребительского кредита. В октябре она составила 303,8 тысячи рублей, а в сентябре была 306,9 тысячи рублей. В августе же люди в среднем занимали у финансовых организаций по 310,4 тысячи рублей. Количество выданных кредитов тоже становится меньше.

Гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин полагает, что такая тенденция наблюдается из-за новых правил, которые ввел Банк России — это связано с новыми рисками. При этом выросла ключевая ставка, и новые кредиты стали менее привлекательными.

Но снижение выдач кредитов можно отметить не во всех банках. Лагуткин заявил, что в ряде больших банков объемы кредитования постоянно растут, в том числе это происходило и этой осенью.