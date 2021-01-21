Сумма потребительских кредитов в России установила новый рекорд

В 2020 году россияне набрали потребительских кредитов на общую сумму 516,1 миллиарда рублей. Это новый рекорд, который превысил показатель 2019 года на 4%.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ), выросла и средняя сумма кредита. В декабре она составила 355 тысяч рублей. Это на 12% больше, чем было в последнем месяце предыдущего года.

Начальник управления потребительского кредитования ВТБ Евгений Благинин пояснил, что так произошло на фоне отложенного спроса, сезонного фактора предпраздничных распродаж и сниженных процентных ставок со стороны некоторых крупнейших игроков.

По данным издания, большой популярностью во время пандемии коронавируса стали пользоваться кредитные карты. С их помощью проще и быстрее раздобыть деньги, чтобы покрыть дефицит семейного бюджета.

Как пишет «Ъ», общая сумма кредитов выросла, а вот число выданных займов сократилось на 9%. Аналитики связывают массовые отказы с экономической неопределенностью.