Сумма потребительских кредитов в России установила новый рекорд
Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ), выросла и средняя сумма кредита. В декабре она составила 355 тысяч рублей. Это на 12% больше, чем было в последнем месяце предыдущего года.
Начальник управления потребительского кредитования ВТБ Евгений Благинин пояснил, что так произошло на фоне отложенного спроса, сезонного фактора предпраздничных распродаж и сниженных процентных ставок со стороны некоторых крупнейших игроков.
По данным издания, большой популярностью во время пандемии коронавируса стали пользоваться кредитные карты. С их помощью проще и быстрее раздобыть деньги, чтобы покрыть дефицит семейного бюджета.
Как пишет «Ъ», общая сумма кредитов выросла, а вот число выданных займов сократилось на 9%. Аналитики связывают массовые отказы с экономической неопределенностью.