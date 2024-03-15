Деньги 15 марта 2024, 16:14 Сумма исков российских инвесторов к депозитарию Clearstream достигла 74 млн евро Clearstream: в российские суды подали иски на депозитарий на 74 млн евро Horst Galuschka / Global Look Press

Читать 360tv в

В российских судах накопилось исков в отношении международного депозитария Clearstream Banking на сумму в 74 миллиона евро. Об этом указали в отчете Deutsche Börse Group за 2023 год, в которую входит Clearstream.

В документе уточнили, что в российские суды поступил ряд исков, связанных с оборотом или возвратом замороженных активов.

Реклама

«Общая сумма требований, предъявленных Clearstream Banking S.A. в рамках данного разбирательства, составляет около 74 миллиона евро», — указали в отчете.

В компании не исключили появления новых исков. Причем они могут поступит не только из России, но и из других стран из-за блокировки ценных бумаг.

Бельгийскому депозитарию Euroclear предрекли банкротство после изъятия активов РФ. Как сообщило агентство Reuters, в случае лишения своих иностранных средств Россия подаст иск, а другие страны выведут свои резервы.