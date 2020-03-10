Сумма для перевода в Системе быстрых платежей увеличится до двух миллионов рублей

Максимальная сумма доступного перевода достигнет двух миллионов рублей.

«Банк России предлагает увеличить размер переводов в Системе быстрых платежей до 2 млн рублей с нынешних 600 тыс. рублей. Это расширит возможности граждан, позволив совершать безналичную оплату в СБП товаров и услуг на крупные суммы», —уточнили на сайте ЦБ.

Пользователи Системы быстрых платежей могут переводить деньги по номеру телефона, оплачивать товары и услуги при помощи QR-кода.

Ранее стало известно, что в России продлили отмену комиссии за перевод денег по номеру телефона внутри одного банка. Главный регулятор избавил банки от оплаты за эту операцию до конца июня 2022 года.