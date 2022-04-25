Судьбу доллара из-за действий Байдена оценили в США

Мировое господство доллара может оказаться подорвано из-за беспрецедентных санкций, которые президент США Джо Байден ввел в отношении России. Такое мнение выразил обозреватель издания Jacobin Бранко Марцетич.

По информации автора, подобные опасения высказывают многие мировые финансовые институты — от МВФ до инвестбанка Goldman Sachs. Марцетич допустил, что решение руководства США ввести ограничения в отношении РФ в результате окажется стратегической ошибкой Вашингтона.

«Будет крайне иронично, если крупнейший удар по этой системе она нанесет сама себе», — подчеркнул обозреватель.

Он считает, что Штаты могут лишиться привилегии, позволявшей им импортировать больше, чем экспортировать, при этом не ощущая риска обвала обменного курса или роста процентных ставок. Однако крайние меры, на которые пошла страна в попытке наказать Россию за действия на Украине, стимулируют другие государства перестать быть зависимыми от доллара и финансовой системы, которую он поддерживает.

Западные банки перестают считаться безопасным местом для размещения зарубежных активов — по мнению Марцетича, к такому выводу приходит все больше стран. Они понимают, что зависимость от доллара в качестве резервного актива или от финансовой системы под главенством Вашингтона делает их уязвимыми в ситуации геополитических перемен, резюмировал обозреватель.

В свою очередь, главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зарич отметил, что резкий рост предложения долларов и евро на рынке стал причиной сильного укрепления рубля в последнее время. При этом ситуация может измениться уже в ближайшие дни.